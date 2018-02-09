Германия возьмёт пример с России и признает киберспорт официальным видом спорта
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Глава партии "Христианско-демократический союз" Ангела Меркель уже обсуждает этот вопрос.
Правительство Германии признаёт киберспорт официальным видом спорта. Канцлер Ангела Меркель обсуждает этот вопрос с председателем Социально-демократической партии Мартином Шульцем.
При успешном исходе этой встречи соревнования по компьютерным играм получат поддержку на государственном уровне. В случае признания киберспорта команды смогут подать заявки на присвоение статуса для некоммерческих организаций, что позволит снизить налоги
Напомним, до этого киберспорт признали в России, Финляндии, Франции и ряде других стран.