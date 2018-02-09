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Опубликовано 9 февраля 2018, 12:50

Германия возьмёт пример с России и признает киберспорт официальным видом спорта

Фото: &copy;&nbsp;РИА Новости/Владимир Астапкович

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Глава партии "Христианско-демократический союз" Ангела Меркель уже обсуждает этот вопрос.

Правительство Германии признаёт киберспорт официальным видом спорта. Канцлер Ангела Меркель обсуждает этот вопрос с председателем Социально-демократической партии Мартином Шульцем.

При успешном исходе этой встречи соревнования по компьютерным играм получат поддержку на государственном уровне. В случае признания киберспорта команды смогут подать заявки на присвоение статуса для некоммерческих организаций, что позволит снизить налоги

Напомним, до этого киберспорт признали в России, Финляндии, Франции и ряде других стран.

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Сергей Сурепин
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