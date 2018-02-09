Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 9 февраля 2018, 17:15

Звезда "Во все тяжкие" Аарон Пол стал отцом и сразу выложил фото в Instagram

38-летний актёр Аарон Пол, прославившийся ролью Джесси Пинкмана в сериале "Во все тяжкие", впервые стал отцом — супруга Лорен подарила ему дочь. Фото новорождённой счастливые родители сразу же выложили на своих страницах в "Инстаграме".

Аарон Пол подписал фотографию со ступнёй новорождённой дочки лаконично: "Моё сердце"

instagram.com/glassofwhiskey

instagram.com/glassofwhiskey

instagram.com/laurenpaul8

instagram.com/laurenpaul8

Его супруга Лорен оказалась чуть более многословна

Нет слов, которые когда-либо смогут объяснить, что только что произошло с моим сердцем

Лорен Пол

instagram.com/laurenpaul8

instagram.com/laurenpaul8

Пользователи "Инстаграма" поставили фотографиям сотни тысяч лайков и поздравили новоиспечённых родителей. Напомним, что Аарон и Лорен поженились ещё в 2013 году. О том, что Лорен ожидает ребёнка, актёр рассказал в сентябре, выложив снимок беременной супруги на своей странице.

instagram.com/glassofwhiskey

instagram.com/glassofwhiskey

BannerImage
Татьяна Кондратьева
  • Статьи
  • Дети
  • «Во все тяжкие»
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar