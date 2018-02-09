Звезда "Во все тяжкие" Аарон Пол стал отцом и сразу выложил фото в Instagram

Нет слов, которые когда-либо смогут объяснить, что только что произошло с моим сердцем

Пользователи "Инстаграма" поставили фотографиям сотни тысяч лайков и поздравили новоиспечённых родителей. Напомним, что Аарон и Лорен поженились ещё в 2013 году. О том, что Лорен ожидает ребёнка, актёр рассказал в сентябре, выложив снимок беременной супруги на своей странице.