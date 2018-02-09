Звезда "Во все тяжкие" Аарон Пол стал отцом и сразу выложил фото в Instagram
38-летний актёр Аарон Пол, прославившийся ролью Джесси Пинкмана в сериале "Во все тяжкие", впервые стал отцом — супруга Лорен подарила ему дочь. Фото новорождённой счастливые родители сразу же выложили на своих страницах в "Инстаграме".
Аарон Пол подписал фотографию со ступнёй новорождённой дочки лаконично: "Моё сердце"
instagram.com/glassofwhiskey
instagram.com/laurenpaul8
Его супруга Лорен оказалась чуть более многословна
Нет слов, которые когда-либо смогут объяснить, что только что произошло с моим сердцем
instagram.com/laurenpaul8
Пользователи "Инстаграма" поставили фотографиям сотни тысяч лайков и поздравили новоиспечённых родителей. Напомним, что Аарон и Лорен поженились ещё в 2013 году. О том, что Лорен ожидает ребёнка, актёр рассказал в сентябре, выложив снимок беременной супруги на своей странице.
instagram.com/glassofwhiskey