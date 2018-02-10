Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 10 февраля 2018, 04:48

Страйк! В Швеции девочка на ледянке сбила директора школы во время интервью

В Швеции девочка, ехавшая с горы на ледянке, сбила директора школы, сообщает SVT.

Видео: © SVT

Отмечается, что в тот момент директор языковой школы города Умео давала телевизионное интервью. Женщина рассказывала об активностях, доступных для студентов, приезжающих в её учебное заведение по обмену. 61-летняя дама так увлеклась беседой с репортёром, что не заметила, как с горы начала катиться девочка. В результате момент, когда ребёнок сбил директора с ног, попал на камеру журналистов.

— Не было никакой опасности! У нас был отличный день, на который падение никак не повлияло, — сказала глава школы.

BannerImage
Эмила Сидорова
  • Новости
  • Швеция
  • В мире
  • инциденты
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar