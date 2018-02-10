Страйк! В Швеции девочка на ледянке сбила директора школы во время интервью

Отмечается, что в тот момент директор языковой школы города Умео давала телевизионное интервью. Женщина рассказывала об активностях, доступных для студентов, приезжающих в её учебное заведение по обмену. 61-летняя дама так увлеклась беседой с репортёром, что не заметила, как с горы начала катиться девочка. В результате момент, когда ребёнок сбил директора с ног, попал на камеру журналистов.