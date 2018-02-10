Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 10 февраля 2018, 13:59

Врио главы Дагестана заявил, что не боится мести коррупционеров

Врио главы Дагестана Владимир Васильев.&nbsp;Фото: &copy;РИА Новости/Сергей Расулов

Врио главы Дагестана Владимир Васильев. Фото: ©РИА Новости/Сергей Расулов

Врио главы Дагестана Владимир Васильев не боится мести за проводимую в регионе масштабную антикоррупционную операцию. Об этом чиновник заявил в интервью программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1".

— Мести не боюсь. Почему? Я всю жизнь работал на таких участках. Вспомните 90-е годы. Руководитель РУБОП страны, — ответил Васильев на соответствующий вопрос журналиста.

Напомним, с 5 февраля в республике проходит масштабная антикоррупционная кампания, в рамках которой уже были задержаны и допрошены семь высокопоставленных чиновников. Их подозревают в хищениях и мошенничестве.

Проверки в Дагестане продолжаются, ранее регион посетил Юрий Чайка.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Регионы
  • Владимир Васильев
  • Криминал
  • Происшествия
  • Дагестан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar