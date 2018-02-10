Врио главы Дагестана заявил, что не боится мести коррупционеров

Врио главы Дагестана Владимир Васильев не боится мести за проводимую в регионе масштабную антикоррупционную операцию. Об этом чиновник заявил в интервью программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1".

— Мести не боюсь. Почему? Я всю жизнь работал на таких участках. Вспомните 90-е годы. Руководитель РУБОП страны, — ответил Васильев на соответствующий вопрос журналиста.

Напомним, с 5 февраля в республике проходит масштабная антикоррупционная кампания, в рамках которой уже были задержаны и допрошены семь высокопоставленных чиновников. Их подозревают в хищениях и мошенничестве.