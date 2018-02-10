В Госдуме назвали Порошенко диктатором за указ об "информационной агрессии" РФ

По мнению депутата, украинский лидер пустил в ход "грязные приёмчики", потому что не может по-честному справиться с неугодными ему новостями.

Новый указ президента Украины Петра Порошенко о противодействии "информационной агрессии" России является примером торжества пропаганды. Это мнение высказал депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

— Президент Украины на законодательном уровне залепил глаза и уши украинскому обществу, новый закон — это торжество государственной пропаганды. Лишь диктаторы ограничивают информационную свободу в своей стране, — сказал парламентарий.

По мнению Бальбека, "сразиться по-честному" с альтернативными новостями подконтрольным украинскому лидеру СМИ "не под силу", поэтому киевский режим использует "грязные приёмчики" — ограничивает свободу слова, запрещает иностранные издания.

— Диктатура лишь одного, исключительно антироссийского мнения — неужели это и есть та демократия, за которую боролись участники Майдана? — заявил депутат.