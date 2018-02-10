Руководитель NVIDIA записал будущий миллиард землян в геймеры

Представители американской компании уверены в том, что в дальнейшем спрос на продукцию будет расти.

Руководство NVIDIA уверено, что через 10–15 лет население планеты Земля увеличится ещё на миллиард человек. При этом все они будут геймерами. Об этом сообщает Motherboard.

До этого разработчики рассказали, что в четвёртом квартале 2017 года NVIDIA получила выручку в 2,91 миллиарда долларов. Этот показатель выше прошлогоднего на 34%.