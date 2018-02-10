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Опубликовано 10 февраля 2018, 14:01

В Каннах впервые выберут лучшего киберспортсмена мира

Фото: &copy;&nbsp;GreatGamers Award&rlm;

Фото: © GreatGamers Award‏

Сейчас болельщики и геймеры со всего мира участвуют в голосовании. Также свой выбор сделает жюри.

Во французском городе Канны впервые вручат премию GreatGamers. Её получит лучший киберспортсмен мира.

В состав жюри соответствующей премии вошли профессиональные деятели индустрии: директор ESL France Сами Оуэрфелли, популярный игрок CS:GO, защитница женских прав в киберспорте Стефани missharvey Харви, неоспоримый мастер файтингов японец Дайго Умехара, знаменитый стример Джефф Хунгунган, а также один из лучших европейских игроков Кевин де Конинг.

Премию присудят в пяти номинациях: FPS, RTS, MOBA, Sports, а также Entertainer. В каждой из них сначала будут голосовать фанаты и другие геймеры.

Торжественная церемония вручения премии GreatGamers пройдёт 25 февраля.

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Сергей Сурепин
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