В Каннах впервые выберут лучшего киберспортсмена мира

Сейчас болельщики и геймеры со всего мира участвуют в голосовании. Также свой выбор сделает жюри.

Во французском городе Канны впервые вручат премию GreatGamers. Её получит лучший киберспортсмен мира.

В состав жюри соответствующей премии вошли профессиональные деятели индустрии: директор ESL France Сами Оуэрфелли, популярный игрок CS:GO, защитница женских прав в киберспорте Стефани missharvey Харви, неоспоримый мастер файтингов японец Дайго Умехара, знаменитый стример Джефф Хунгунган, а также один из лучших европейских игроков Кевин де Конинг.

Премию присудят в пяти номинациях: FPS, RTS, MOBA, Sports, а также Entertainer. В каждой из них сначала будут голосовать фанаты и другие геймеры.