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Регион
Опубликовано 10 февраля 2018, 14:04

В китайскую версию PlayerUnknown’s Battlegrounds играет 10 миллионов геймеров

Аудитория самого популярного шутера 2017 года продолжает неустанно расти. Разработчики довольны результатами.

Фото: &copy;&nbsp;PlayerUnknown's Battlegrounds

Фото: © PlayerUnknown's Battlegrounds

Изначально стало известно, что геймеры стали постепенно уходить из PlayerUnknown’s Battlegrounds. Это связано с китайскими геймерами.

Дело в том, что 10 миллионов человек уже прошли предварительную регистрацию в китайской версии PlayerUnknown’s Battlegrounds. Теперь игроки из Поднебесной будут проводить время именно в этой версии самого популярного шутера 2017 года.

Напомним, за разработку китайской версии PlayerUnknown’s Battlegrounds отвечает компания Tencent. Разработчики приобрели эксклюзивные права на распространение этой игры в Китае.

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Сергей Сурепин
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