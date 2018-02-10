В китайскую версию PlayerUnknown’s Battlegrounds играет 10 миллионов геймеров
Аудитория самого популярного шутера 2017 года продолжает неустанно расти. Разработчики довольны результатами.
Фото: © PlayerUnknown's Battlegrounds
Изначально стало известно, что геймеры стали постепенно уходить из PlayerUnknown’s Battlegrounds. Это связано с китайскими геймерами.
Дело в том, что 10 миллионов человек уже прошли предварительную регистрацию в китайской версии PlayerUnknown’s Battlegrounds. Теперь игроки из Поднебесной будут проводить время именно в этой версии самого популярного шутера 2017 года.
Напомним, за разработку китайской версии PlayerUnknown’s Battlegrounds отвечает компания Tencent. Разработчики приобрели эксклюзивные права на распространение этой игры в Китае.