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Опубликовано 10 февраля 2018, 14:16

Создатели культовой Serious Sam показали свою новую игру

Фото: &copy; Кадр из видео YouTube/DevolverDigital

Фото: © Кадр из видео YouTube/DevolverDigital

Новый проект получил название SCUM. Разработчики показали реалистичное передвижение героев в открытом мире.

Компания Devolver Digital опубликовала новый трейлер игры под названием SCUM. Этим проектом занимаются бывшие разработчики культового шутера Serious Sam.

Темой нового видео стали возможности игрока по перемещению в большом мире SCUM. Разработчики заявили, что персонажи игры смогут взбираться на любые возвышенности и с лёгкостью перепрыгивать мелкие препятствия на своём пути.

Релиз игры запланирован на 2018 год. Сначала команда выпустит демоверсию проекта на ПК в первом квартале этого года.

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Сергей Сурепин
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