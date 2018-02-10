Создатели культовой Serious Sam показали свою новую игру
Фото: © Кадр из видео YouTube/DevolverDigital
Новый проект получил название SCUM. Разработчики показали реалистичное передвижение героев в открытом мире.
Компания Devolver Digital опубликовала новый трейлер игры под названием SCUM. Этим проектом занимаются бывшие разработчики культового шутера Serious Sam.
Темой нового видео стали возможности игрока по перемещению в большом мире SCUM. Разработчики заявили, что персонажи игры смогут взбираться на любые возвышенности и с лёгкостью перепрыгивать мелкие препятствия на своём пути.
Релиз игры запланирован на 2018 год. Сначала команда выпустит демоверсию проекта на ПК в первом квартале этого года.