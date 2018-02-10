Создатели культовой Counter-Strike обновили карту впервые за 15 лет

Разработчики популярного шутера всё время пытаются улучшать игру. В этот раз настало время одной из карт.

Компания Valve выпустила обновление для игры Counter-Strike: Global Offensive. Разработчики популярной игры впервые за 15 лет обновили карту Nuke.

Эта карта была признана одной из самых непопулярных среди профессиональных игроков. С 2016 года на ней было отыграно только шесть процентов турнирных матчей.