Создатели культовой Counter-Strike обновили карту впервые за 15 лет
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Разработчики популярного шутера всё время пытаются улучшать игру. В этот раз настало время одной из карт.
Компания Valve выпустила обновление для игры Counter-Strike: Global Offensive. Разработчики популярной игры впервые за 15 лет обновили карту Nuke.
Эта карта была признана одной из самых непопулярных среди профессиональных игроков. С 2016 года на ней было отыграно только шесть процентов турнирных матчей.
Разработчики убрали узкий переход, через который можно было попасть на точку А с улицы. Также Valve добавила на карту окна, через которые можно забрасывать гранаты.