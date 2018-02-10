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Опубликовано 10 февраля 2018, 15:40

Создатели культовой Counter-Strike обновили карту впервые за 15 лет

Фото: &copy; Valve

Фото: © Valve

Разработчики популярного шутера всё время пытаются улучшать игру. В этот раз настало время одной из карт.

Компания Valve выпустила обновление для игры Counter-Strike: Global Offensive. Разработчики популярной игры впервые за 15 лет обновили карту Nuke.

Эта карта была признана одной из самых непопулярных среди профессиональных игроков. С 2016 года на ней было отыграно только шесть процентов турнирных матчей.

Разработчики убрали узкий переход, через который можно было попасть на точку А с улицы. Также Valve добавила на карту окна, через которые можно забрасывать гранаты.

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Сергей Сурепин
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