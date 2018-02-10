Создатели Call of Duty назвали 2017 год самым прибыльным в истории компании

Разработчики за прошедший год заработали более семи миллиардов долларов. Большая часть — благодаря микроплатежам.

Компания Activision Blizzard поделилась финансовым отчётом за 2017 год. Издатель зафиксировал рекордную выручку — 7,01 миллиарда долларов, что на 400 миллионов больше, чем годом ранее.

В числе достижений Activision Blizzard — запуск Лиги Overwatch. Разработчики сообщили, что в первую неделю соревнования посмотрело более десяти миллионов человек.