Создатели Call of Duty назвали 2017 год самым прибыльным в истории компании
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Разработчики за прошедший год заработали более семи миллиардов долларов. Большая часть — благодаря микроплатежам.
Компания Activision Blizzard поделилась финансовым отчётом за 2017 год. Издатель зафиксировал рекордную выручку — 7,01 миллиарда долларов, что на 400 миллионов больше, чем годом ранее.
В числе достижений Activision Blizzard — запуск Лиги Overwatch. Разработчики сообщили, что в первую неделю соревнования посмотрело более десяти миллионов человек.
Большую часть прибыли компания получила благодаря микроплатежам.