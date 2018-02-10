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Опубликовано 10 февраля 2018, 17:24

Создатели Call of Duty назвали 2017 год самым прибыльным в истории компании

Фото: &copy;&nbsp;wikimedia

Фото: © wikimedia

Разработчики за прошедший год заработали более семи миллиардов долларов. Большая часть — благодаря микроплатежам.

Компания Activision Blizzard поделилась финансовым отчётом за 2017 год. Издатель зафиксировал рекордную выручку — 7,01 миллиарда долларов, что на 400 миллионов больше, чем годом ранее.

В числе достижений Activision Blizzard — запуск Лиги Overwatch. Разработчики сообщили, что в первую неделю соревнования посмотрело более десяти миллионов человек.

Большую часть прибыли компания получила благодаря микроплатежам.

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Сергей Сурепин
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