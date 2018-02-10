Олимпийский призёр хочет видеть киберспорт на Олимпийских играх

Двукратный бронзовый призёр в беге на короткие дистанции сравнил киберспорт с олимпийскими видами спорта.

Кристоф Леметр сравнивает киберспорт с олимпийскими видами спорта. До этого спортсмен два раза завоёвывал бронзовые медали на Олимпийских играх в беге на короткие дистанции.

По словам спортсмена, он осознаёт, что киберспорт сложно воспринимать как классический спорт, однако сходство всё же между ними есть.

В киберспорте нужны хорошие рефлексы и крепкие нервы. Это умственные соревнования. Возможно, он не так требователен к физической форме, но тебе нужно не отставать от оппонентов Кристоф Леметр, спортсмен