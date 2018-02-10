Олимпийский призёр хочет видеть киберспорт на Олимпийских играх
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Двукратный бронзовый призёр в беге на короткие дистанции сравнил киберспорт с олимпийскими видами спорта.
Кристоф Леметр сравнивает киберспорт с олимпийскими видами спорта. До этого спортсмен два раза завоёвывал бронзовые медали на Олимпийских играх в беге на короткие дистанции.
По словам спортсмена, он осознаёт, что киберспорт сложно воспринимать как классический спорт, однако сходство всё же между ними есть.
В киберспорте нужны хорошие рефлексы и крепкие нервы. Это умственные соревнования. Возможно, он не так требователен к физической форме, но тебе нужно не отставать от оппонентов
Кристоф Леметр, спортсмен
Кристоф Леметр занимается бегом на короткие дистанции. На его счету четыре золотые медали на чемпионатах Европы, а также две бронзовые медали на Олимпийских играх.