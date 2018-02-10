В первом крупном турнире по виртуальному баскетболу разыграют миллион долларов

Организаторы спортивного мероприятия поделились подробностями о предстоящем турнире.

Организаторы турнира NBA 2K League объявили подробности проведения спортивного мероприятия. В первом сезоне сыграют 17 команд, которые будут бороться за один миллион долларов призового фонда.

Все игроки при этом получат базовый оклад. Киберспортсмены из первого круга драфта получат по 35 тысяч долларов, остальные — по 32 тысячи долларов.

Также игрокам разрешат подписывать соглашения на дополнительный оклад от владельца команды. Все участники соревнований получат оплачиваемое жильё, медицинскую страховку и отступные.