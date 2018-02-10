В Лиге Overwatch появится первая девушка-киберспортсмен

Сейчас идёт обсуждение подписания соответствующего контракта. Решение может войти в историю киберспорта.

Кореянка Ким Geguri Сейон подпишет контракт с командой Shanghai Dragons, выступающей в Лиге Overwatch. О трансфере стороны объявят в ближайшее время.

Китайская команда также планирует заключить контракт с двумя другими игроками из Южной Кореи. В Shanghai Dragons перейдут Ли Fearless Юи Сок, капитан Element Mystic и Чхон Ado Кихюн из MVP Space. Ещё одного китайского игрока, которого купит Shanghai Dragons, представители команды пока не называют.