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Регион
Опубликовано 10 февраля 2018, 18:18

В Лиге Overwatch появится первая девушка-киберспортсмен

Фото: &copy; Кадр из видео YouTube/NewsZone

Фото: © Кадр из видео YouTube/NewsZone

Сейчас идёт обсуждение подписания соответствующего контракта. Решение может войти в историю киберспорта.

Кореянка Ким Geguri Сейон подпишет контракт с командой Shanghai Dragons, выступающей в Лиге Overwatch. О трансфере стороны объявят в ближайшее время.

Китайская команда также планирует заключить контракт с двумя другими игроками из Южной Кореи. В Shanghai Dragons перейдут Ли Fearless Юи Сок, капитан Element Mystic и Чхон Ado Кихюн из MVP Space. Ещё одного китайского игрока, которого купит Shanghai Dragons, представители команды пока не называют.

Напомним, до этого девушка негативно отнеслась к реакции фанатов на её новую команду. Пользователям не понравилось, что кореянка будет выступать за иностранную команду.

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Сергей Сурепин
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