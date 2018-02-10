Twitch ужесточил правила для стримеров

Теперь блокировать пользователей за неподобающее поведение будут не только на платформе, но и на других сайтах.

Сервис Twitch озвучил обновлённые правила платформы для стримеров. Теперь модераторы смогут блокировать пользователей за разжигание ненависти даже в том случае, если неподобающее поведение наблюдается на сторонних сайтах.

Вместе с этим сервис будет учитывать внешние нарушения, если высказывания и действия направлены на пользователей платформы. Также администрация Twitch ужесточила наказания для стримеров.