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Регион
Опубликовано 10 февраля 2018, 19:00

Twitch ужесточил правила для стримеров

Фото: Скриншот&nbsp;streams Overwatch

Фото: Скриншот streams Overwatch

Теперь блокировать пользователей за неподобающее поведение будут не только на платформе, но и на других сайтах.

Сервис Twitch озвучил обновлённые правила платформы для стримеров. Теперь модераторы смогут блокировать пользователей за разжигание ненависти даже в том случае, если неподобающее поведение наблюдается на сторонних сайтах.

Вместе с этим сервис будет учитывать внешние нарушения, если высказывания и действия направлены на пользователей платформы. Также администрация Twitch ужесточила наказания для стримеров.

Обновлённые правила вступят в силу с 19 февраля.

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Сергей Сурепин
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