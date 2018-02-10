Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 10 февраля 2018, 19:17

Авторы Overwatch отмечают китайский Новый год

Фото: &copy;&nbsp;Overwatch

Фото: © Overwatch

Разработчики популярного многопользовательского шутера проводят в игре специальное мероприятие в честь года Собаки.

Компания Blizzard объявила о начале нового игрового события в Overwatch. Сейчас разработчики отмечают китайский Новый год и проводят мероприятие под названием "Год Собаки".

Команда добавила в игру новые образы для персонажей, анимацию, эмоции, новую карту "Аюттайя". Также в шутере появились праздничные контейнеры.

Временное событие продлится до 5 марта.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • Новый год
  • киберспорт
  • blizzard
  • overwatch
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar