Авторы Overwatch отмечают китайский Новый год

Разработчики популярного многопользовательского шутера проводят в игре специальное мероприятие в честь года Собаки.

Компания Blizzard объявила о начале нового игрового события в Overwatch. Сейчас разработчики отмечают китайский Новый год и проводят мероприятие под названием "Год Собаки".

Команда добавила в игру новые образы для персонажей, анимацию, эмоции, новую карту "Аюттайя". Также в шутере появились праздничные контейнеры.