ФКС России организует корпоративный чемпионат по киберспорту

Виртуальные виды спорта становятся всё популярнее. Российская аудитория чаще хочет видеть турниры.

Федерация компьютерного спорта России, компания "Руспортинг" и проект "Лига чемпионов бизнеса" проведут корпоративный чемпионат по киберспорту. Всего будет три дисциплины: Dota 2, CS:GO и FIFA 18.

Матчи будут проходить в здании Yota Arena. Соревнования разделят на два этапа — чемпионат и кубок. Каждая организация может заявить по десять игроков в команды по CS:GO и Dota 2, а также по три в составы по FIFA 18.

Участие в первом сезоне смогут принять 16 компаний. Соревнования пройдут с апреля по июнь и с октября по декабрь.