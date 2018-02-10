Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 10 февраля 2018, 19:12

ФКС России организует корпоративный чемпионат по киберспорту

Фото: &copy; Flickr/artubr

Фото: © Flickr/artubr

Виртуальные виды спорта становятся всё популярнее. Российская аудитория чаще хочет видеть турниры.

Федерация компьютерного спорта России, компания "Руспортинг" и проект "Лига чемпионов бизнеса" проведут корпоративный чемпионат по киберспорту. Всего будет три дисциплины: Dota 2, CS:GO и FIFA 18.

Матчи будут проходить в здании Yota Arena. Соревнования разделят на два этапа — чемпионат и кубок. Каждая организация может заявить по десять игроков в команды по CS:GO и Dota 2, а также по три в составы по FIFA 18.

Участие в первом сезоне смогут принять 16 компаний. Соревнования пройдут с апреля по июнь и с октября по декабрь.

Напомним, в 2014 году "Лига чемпионов бизнеса" попала в "Книгу рекордов Гиннесса" как самый массовый корпоративный чемпионат в мире. Организация провела уже 23 подобных сезона по традиционным видам спорта.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • Россия
  • киберспорт
  • dota2
  • counterstrike
  • csgo
  • fifa18
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar