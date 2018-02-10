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Опубликовано 10 февраля 2018, 22:48

В аэропорту Нигерии у самолёта во время посадки отвалилась дверь

Во время посадки в аэропорту Нигерии у самолёта авиакомпании Dana Airlines открылась аварийная дверь в центре салона, а затем выпала на взлётно-посадочную полосу. Об этом сообщает Metro.

Пассажиры воздушного судна рассказали, что и во время полёта дверь выглядела небезопасной: защёлка на ней была плохо закреплена и постоянно дребезжала. Люди ощущали вибрации от пола и слышали соответствующие шумы.

В авиакомпании же заявили, что с дверью всё было в полном порядке и выпасть она могла только в результате усилий какого-нибудь пассажира.

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Ирина Иваницкая
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