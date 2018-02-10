В аэропорту Нигерии у самолёта во время посадки отвалилась дверь

Во время посадки в аэропорту Нигерии у самолёта авиакомпании Dana Airlines открылась аварийная дверь в центре салона, а затем выпала на взлётно-посадочную полосу. Об этом сообщает Metro.

Scary. Another airliner off my list.. pic.twitter.com/hYADIA08Xu — CAB van der Vinne (@JoopvanderVinne) 7 февраля 2018 г.

Пассажиры воздушного судна рассказали, что и во время полёта дверь выглядела небезопасной: защёлка на ней была плохо закреплена и постоянно дребезжала. Люди ощущали вибрации от пола и слышали соответствующие шумы.