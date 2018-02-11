Самый крепкий в мире джин создан в Шотландии

Он сделан из ячменя, имеет сливочно-ореховый запах и практически маслянистую консистенцию.

В Шотландии ликёро-водочный завод Twin River создал самый крепкий в мире джин. Крепость напитка — 77%, сообщает газета Daily Record.

По информации издания, лимитированная партия джина, в которую входит всего 101 бутылка, носит название Uncut, что переводится как "Неразбавленный".

Отмечается, что крепкий алкогольный напиток впервые будет представлен на фестивале в городе Инверури. Он сделан из ячменя, имеет сливочно-ореховый запах и практически маслянистую консистенцию.

Представитель бренда Райан Родес пояснил, что употреблять напиток нужно очень аккуратно, так как привычный людям джин содержит всего 40–50%.