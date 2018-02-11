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Регион
Опубликовано 11 февраля 2018, 01:05

Самый крепкий в мире джин создан в Шотландии

Фото: &copy; Flickr/Emily C

Фото: © Flickr/Emily C

Он сделан из ячменя, имеет сливочно-ореховый запах и практически маслянистую консистенцию.

В Шотландии ликёро-водочный завод Twin River создал самый крепкий в мире джин. Крепость напитка — 77%, сообщает газета Daily Record.

По информации издания, лимитированная партия джина, в которую входит всего 101 бутылка, носит название Uncut, что переводится как "Неразбавленный".

Отмечается, что крепкий алкогольный напиток впервые будет представлен на фестивале в городе Инверури. Он сделан из ячменя, имеет сливочно-ореховый запах и практически маслянистую консистенцию.

Представитель бренда Райан Родес пояснил, что употреблять напиток нужно очень аккуратно, так как привычный людям джин содержит всего 40–50%.

Прошлый рекорд, установленный спиртным заводом по крепости джина, составлял 76% .

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Ирина Иваницкая
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