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Регион
Опубликовано 11 февраля 2018, 05:30

Сборная Португалии впервые завоевала титул чемпиона Европы по мини-футболу

Сборная Португалии одержала победу в финальном матче чемпионата Европы по мини-футболу против Испании и впервые завоевала титул чемпиона.

Встреча соседей по Пиренейскому полуострову закончилась со счётом 3:2.

У португальцев голами отметились Рикардиньо (1-я минута) и Бруну Коэлью (39-я и 50-я минуты), у команды Испании — Марк Тольра (19-я минута) и Лин (32-я минута).

Чемпионат проходил в словенской Любляне.

Сборная России по мини-футболу завоевала бронзу и посвятила её российским олимпийцам, которые находятся в Пхёнчхане.

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Роман Босиков
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