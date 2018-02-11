Сборная Португалии впервые завоевала титул чемпиона Европы по мини-футболу
Сборная Португалии одержала победу в финальном матче чемпионата Европы по мини-футболу против Испании и впервые завоевала титул чемпиона.
After winning the UEFA Euro 2016 in France, Portugal are now UEFA champions of Europe in FUTSAL! Not bad for a nation of only 10M people. Portuguese football is on fire! Congratulations to all the players, coaches, staff and to the Portuguese FA for this wonderful success! pic.twitter.com/Zfhj6rFhcK— Sports Ventures (@SportsVenturesP) February 10, 2018
Встреча соседей по Пиренейскому полуострову закончилась со счётом 3:2.
У португальцев голами отметились Рикардиньо (1-я минута) и Бруну Коэлью (39-я и 50-я минуты), у команды Испании — Марк Тольра (19-я минута) и Лин (32-я минута).
Чемпионат проходил в словенской Любляне.
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