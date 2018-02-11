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Опубликовано 11 февраля 2018, 10:39

GTA про ковбоев получит режим в духе PlayerUnknown’s Battlegrounds

Фото: &copy; rockstargames.com

Фото: © rockstargames.com

Стали известны новые подробности об игре Red Dead Redemption 2 благодаря очередной утечке информации.

В Сети опубликовали ряд подробностей о будущей игре студии Rockstar Games. Согласно информации, игра Red Dead Redemption 2 получит режим "Королевская битва". Он будет копировать механику самого популярного шутера 2017 года PlayerUnknown’s Battlegrounds.

Также стало известно, что в игре будет ещё два режима — "Захват денег" и "Оживляй и выживай". Кроме того, разработчики планируют сделать ставку на сетевую часть игры. Этому способствовал успех GTA Online.

Напомним, выход Red Dead Redemption 2 запланирован на 26 октября. Игра будет доступна на PlayStation 4 и Xbox One.

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Сергей Сурепин
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