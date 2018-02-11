В Новосибирской области нашли пропавшего геймера в World of Warcraft

О пропаже подростка стало известно из сводки "Лиза алерт". Родственники молодого человека с татуировкой РЭП на руке не могли найти его.

В Бердске искали Ведерникова Илью Сергеевича. 15-летний подросток ушёл из дома 10 февраля около 10 часов утра. В итоге его удалось найти волонтёрам.

Молодой человек увлекается компьютерными играми. Чаще всего геймер уделяет внимание World of Warcraft. У него есть татуировка РЭП — это псевдоним школьника в популярной многопользовательской игре.

Волонтёры поискового отряда "Лиза алерт" вели поиски с самого утра. Они искали подростка не только в Бердске, но и в Новосибирске.