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Опубликовано 11 февраля 2018, 11:17

В Новосибирской области нашли пропавшего геймера в World of Warcraft

Фото: &copy; VK/Поисковый отряд "Лиза Алерт" Новосибирск

Фото: © VK/Поисковый отряд "Лиза Алерт" Новосибирск

О пропаже подростка стало известно из сводки "Лиза алерт". Родственники молодого человека с татуировкой РЭП на руке не могли найти его.

В Бердске искали Ведерникова Илью Сергеевича. 15-летний подросток ушёл из дома 10 февраля около 10 часов утра. В итоге его удалось найти волонтёрам.

Молодой человек увлекается компьютерными играми. Чаще всего геймер уделяет внимание World of Warcraft. У него есть татуировка РЭП — это псевдоним школьника в популярной многопользовательской игре.

Фото: © VK/Поисковый отряд "Лиза Алерт" Новосибирск

Фото: © VK/Поисковый отряд "Лиза Алерт" Новосибирск

Волонтёры поискового отряда "Лиза алерт" вели поиски с самого утра. Они искали подростка не только в Бердске, но и в Новосибирске.

Подробностей о том, куда пропадал геймер и как его нашли, волонтёры не раскрывают.

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Сергей Сурепин
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