Автор книг "Ведьмак" не будет консультировать создателей сериала для Netflix

Польский писатель опроверг информацию о том, что будет помогать авторам фантастического сериала.

Создатель серии книг "Ведьмак" Анджей Сапковский должен был стать консультантом сериала от Netflix. В недавнем интервью он опроверг эту информацию.

По словам писателя, он не принимал участия в адаптациях книг. Сапковский уверен, что адаптация и оригинал никогда не встретятся. Писатель признался, что не принимает участия в работе над сериалом.