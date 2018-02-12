Автор книг "Ведьмак" не будет консультировать создателей сериала для Netflix
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Польский писатель опроверг информацию о том, что будет помогать авторам фантастического сериала.
Создатель серии книг "Ведьмак" Анджей Сапковский должен был стать консультантом сериала от Netflix. В недавнем интервью он опроверг эту информацию.
По словам писателя, он не принимал участия в адаптациях книг. Сапковский уверен, что адаптация и оригинал никогда не встретятся. Писатель признался, что не принимает участия в работе над сериалом.
Напомним, Анджей Сапковский продал права на видеоигру "Ведьмак" за девять с половиной тысяч долларов. Ранее стало известно, что авторы одноимённого сериала завершили сценарий к первому эпизоду. Премьера ожидается в 2019 году.