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Опубликовано 12 февраля 2018, 12:20

Создатели культовой Final Fantasy увеличили прибыль благодаря мобильным играм

Фото: &copy;&nbsp;Final Fantasy Wiki

Фото: © Final Fantasy Wiki

Разработчики планируют и дальше делать упор на мобильные игры и сторонние приложения.

Компания Square Enix опубликовала финансовый отчёт за 2018 год. Создатели Final Fantasy увеличили операционную прибыль на 57,2%. При этом общая выручка упала на один процент.

По словам разработчиков, эти показатели обусловлены небольшим количеством блокбастеров, которые вышли в прошлом финансовом году. Команда увеличила прибыль, в частности, благодаря мобильным играм.

Также Square Enix сообщила о росте числа пользователей в онлайн-играх. Всего же совокупный доход составил 1,7 миллиарда долларов.

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Сергей Сурепин
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