Создатели культовой Final Fantasy увеличили прибыль благодаря мобильным играм
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Разработчики планируют и дальше делать упор на мобильные игры и сторонние приложения.
Компания Square Enix опубликовала финансовый отчёт за 2018 год. Создатели Final Fantasy увеличили операционную прибыль на 57,2%. При этом общая выручка упала на один процент.
По словам разработчиков, эти показатели обусловлены небольшим количеством блокбастеров, которые вышли в прошлом финансовом году. Команда увеличила прибыль, в частности, благодаря мобильным играм.
Также Square Enix сообщила о росте числа пользователей в онлайн-играх. Всего же совокупный доход составил 1,7 миллиарда долларов.