Создатели культовой Final Fantasy увеличили прибыль благодаря мобильным играм

Разработчики планируют и дальше делать упор на мобильные игры и сторонние приложения.

Компания Square Enix опубликовала финансовый отчёт за 2018 год. Создатели Final Fantasy увеличили операционную прибыль на 57,2%. При этом общая выручка упала на один процент.

По словам разработчиков, эти показатели обусловлены небольшим количеством блокбастеров, которые вышли в прошлом финансовом году. Команда увеличила прибыль, в частности, благодаря мобильным играм.