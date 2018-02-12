В России проведут конференцию для стартапов в киберспорте

Проектом занимаются киберспортивная организация M19 и Фонд развития интернет-инициатив.

Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) и киберспортивная организация M19 проведут бесплатное мероприятие. В рамках встречи они расскажут о том, как стартапу развиваться на крупном киберспортивном рынке.

Спикеры затронут вопросы монетизации продукта и настройки маркетинга с помощью эффективной работы с аудиторией и крупными компаниями. Организаторы ориентируются на последующую работу с компаниями в рамках совместного акселератора.