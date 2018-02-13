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Опубликовано 13 февраля 2018, 07:46

Геральт против Чака Норриса. Косплеер снял эпичное видео по мотивам "Ведьмака"

Фото: &copy; Кадр из видео&nbsp;Maul Cosplay

Фото: © Кадр из видео Maul Cosplay

Соответствующий ролик энтузиаст опубликовал на персональной странице в социальной сети "Фейсбук".

Косплеер Бен Шамм, известный благодаря образу главного героя игры "Ведьмак" Геральта из Ривии, опубликовал новое видео. Ролик получил название "Битва с боссом из "Ведьмака".

В озвучке видео принял участие актёр Даг Кокл, подаривший свой голос персонажу оригинальной игры. Противником Геральта выступил Чак Норрис. Лицо популярного актёра взяли из фильма "Парный удар".

Напомним, сейчас Netflix работает над сериалом по "Ведьмаку". Премьера шоу запланирована на будущий год.

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Сергей Сурепин
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