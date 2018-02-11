Володин выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе под Москвой

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования семьям погибших при крушении самолёта Ан-148 в Раменском районе Подмосковья.

— Выражаю глубокие соболезнования семьям пассажиров и членов экипажа погибших в авиакатастрофе самолёта Ан-148 "Саратовских авиалиний" в Московской области, — заявил Володин.

По предварительным данным, на борту рухнувшего самолета было 65 пассажиров и шесть членов экипажа.