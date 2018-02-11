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Регион
Опубликовано 11 февраля 2018, 16:52

Володин выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе под Москвой

Вячеслав Володин. Фото:&copy;РИА Новости/Владимир Федоренко

Вячеслав Володин. Фото:©РИА Новости/Владимир Федоренко

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования семьям погибших при крушении самолёта Ан-148 в Раменском районе Подмосковья.

— Выражаю глубокие соболезнования семьям пассажиров и членов экипажа погибших в авиакатастрофе самолёта Ан-148 "Саратовских авиалиний" в Московской области, — заявил Володин.

По предварительным данным, на борту рухнувшего самолета было 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

Подробности читайте в текстовой трансляции Лайфа.

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Александр Юнашев
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