Создатели Lineage 2 получили рекордную выручку благодаря мобильной версии игры
Корейские разработчики получают более половины всего заработка благодаря мобильным играм.
Фото: © NCSOFT Corp.
Компания NCSoft опубликовала финансовый отчёт за 2017 год. Корейцам удалось заработать более 1,6 миллиарда долларов. Это на 76% больше, чем годом ранее.
Прибыль корейской фирмы выросла практически на две трети по сравнению с предыдущим годом. В итоге прибыль в 2017 году составила 408,4 миллиона долларов.
Добиться рекордной выручки разработчикам удалось благодаря мобильной версии игры Lineage 2. Эта игра заняла восьмое место среди самых прибыльных мобильных игр мира за 2017 год.