Создатели Lineage 2 получили рекордную выручку благодаря мобильной версии игры

Компания NCSoft опубликовала финансовый отчёт за 2017 год. Корейцам удалось заработать более 1,6 миллиарда долларов. Это на 76% больше, чем годом ранее.

Прибыль корейской фирмы выросла практически на две трети по сравнению с предыдущим годом. В итоге прибыль в 2017 году составила 408,4 миллиона долларов.