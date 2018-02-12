Известного разработчика-педофила будут судить 25 февраля

Ранее его выпустили из тюрьмы под залог. Сумма составила 150 тысяч долларов.

В документах, предоставленных следователями, сказано о неоднократных половых контактах с несовершеннолетней. Вместе с этим стало известно, что разработчик записывал свои действия на видео. По словам Клиффе, он думал, что девушке было 23 года.