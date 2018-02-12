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Опубликовано 12 февраля 2018, 09:30

Известного разработчика-педофила будут судить 25 февраля

Фото: &copy;&nbsp;counterstrike.wikia.com

Фото: © counterstrike.wikia.com

Суд округа Кинг в Сиэтле выдвинул официальное обвинение в растлении несовершеннолетних Джессу Клиффе.

Слушание по делу Джесса Клиффе назначено на 25 февраля. Разработчика Counter-Strike обвинят в растлении несовершеннолетних.

Ранее его выпустили из тюрьмы под залог. Сумма составила 150 тысяч долларов.

В документах, предоставленных следователями, сказано о неоднократных половых контактах с несовершеннолетней. Вместе с этим стало известно, что разработчик записывал свои действия на видео. По словам Клиффе, он думал, что девушке было 23 года.

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Сергей Сурепин
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