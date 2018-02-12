Известного разработчика-педофила будут судить 25 февраля
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Суд округа Кинг в Сиэтле выдвинул официальное обвинение в растлении несовершеннолетних Джессу Клиффе.
Слушание по делу Джесса Клиффе назначено на 25 февраля. Разработчика Counter-Strike обвинят в растлении несовершеннолетних.
Ранее его выпустили из тюрьмы под залог. Сумма составила 150 тысяч долларов.
В документах, предоставленных следователями, сказано о неоднократных половых контактах с несовершеннолетней. Вместе с этим стало известно, что разработчик записывал свои действия на видео. По словам Клиффе, он думал, что девушке было 23 года.