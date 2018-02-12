Sony показала обновлённые наушники для PlayStation 4

Официальная цена — 100 долларов. В продажу наушники поступят в ближайшую неделю. По словам разработчиков, использование гарнитуры станет более комфортным.

Новые наушники сохранили привычные черты, но по внешнему виду они будут больше похоже на старшую модель — Sony Platinum Wireless Headset. Теперь в гарнитуре установлены другие амбушюры и улучшенная система шумоподавления.