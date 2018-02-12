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Опубликовано 12 февраля 2018, 07:20

Sony показала обновлённые наушники для PlayStation 4

Японские разработчики улучшили гарнитуру Gold Wireless Headset для собственной игровой консоли.

Фото: &copy;&nbsp;playstation

Фото: © playstation

Компания Sony показала обновлённые наушники для консоли PlayStation 4. Японские разработчики обновят гарнитуру Gold Wireless Headset.

Официальная цена — 100 долларов. В продажу наушники поступят в ближайшую неделю. По словам разработчиков, использование гарнитуры станет более комфортным.

Новые наушники сохранили привычные черты, но по внешнему виду они будут больше похоже на старшую модель — Sony Platinum Wireless Headset. Теперь в гарнитуре установлены другие амбушюры и улучшенная система шумоподавления.

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Сергей Сурепин
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