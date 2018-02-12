Яровая: Россия мешает Пентагону имитировать борьбу с ИГИЛ в Сирии

Америка наловчилась называть свои преступные бомбёжки "случайными ошибками", считает вице-спикер ГД.

Россия мешает Соединённым Штатам имитировать борьбу с террористами в Сирии. С таким заявлением выступила заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая.

— Россия мешает Пентагону имитировать борьбу с ИГИЛ. Пентагон признался, что Россия усложняет продолжение нанесения ударов по мирным жителям Сирии, объектам, в уничтожении которых заинтересован ИГИЛ, как это было уже многократно сделано коалицией, — приводит слова Яровой её пресс-служба.

Вице-спикер Госдумы отметила, что Пентагон, скорее всего, рассчитывал на похороны Сирии, но в итоге благодаря России был нанесён сокрушительный удар по террористам и проведён конгресс нацдиалога в Сочи. Она также подчеркнула, что, следуя нормам международного права, Россия уничтожает боевиков в Сирии, защищая от них весь мир. Тем временем Минобороны США, по её мнению, наловчилось присваивать себе чужие победы, а свои преступные бомбёжки называть "случайными ошибками".

Яровая надеется, что в преддверии Мюнхенской конференции аналитики Европы, уже "имея в избытке доказательства разрушительной политики США в системе европейской и глобальной безопасности", начнут делать "очевидные назревшие выводы".

Ранее Пентагон признался в том, что процесс проведения операций коалиции против террористов ИГИЛ* усложняет присутствие России.