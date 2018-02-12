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Опубликовано 12 февраля 2018, 10:41

Гильдия сценаристов США выбрала лучшую игру 2017 года

Фото &copy;&nbsp;Guerrilla Games

Фото © Guerrilla Games

Американская гильдия сценаристов (WGA) назвала победителей. Среди них — игра с лучшим сценарием.

Гильдия сценаристов США назвал победителей ежегодной премии Writers’ Guild Awards. На победу претендовали игры, вышедшие между 1 декабря 2016 года и 30 ноября 2017 года.

Победителем стала игра Horizon Zero Dawn. Она вышла 28 февраля 2017 года эксклюзивно для консоли PlayStation 4.

В прошлом году победителем стал боевик Uncharted 4: A Thief’s End.

Вместе с этим Гильдия назвала хоррор "Прочь" Джордана Пила фильмом с лучшим сценарием. При этом награду за лучший адаптированный сценарий вручили фильму "Зови меня своим именем".

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Сергей Сурепин
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