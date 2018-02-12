Гильдия сценаристов США выбрала лучшую игру 2017 года

Американская гильдия сценаристов (WGA) назвала победителей. Среди них — игра с лучшим сценарием.

Гильдия сценаристов США назвал победителей ежегодной премии Writers’ Guild Awards. На победу претендовали игры, вышедшие между 1 декабря 2016 года и 30 ноября 2017 года.

Победителем стала игра Horizon Zero Dawn. Она вышла 28 февраля 2017 года эксклюзивно для консоли PlayStation 4.

В прошлом году победителем стал боевик Uncharted 4: A Thief’s End.