Создатели культовой World of Warcraft намекают на выход обновлённой версии игры

На официальной странице в "Твиттере" компания Blizzard отметила тринадцатилетие игры World of Warcraft. В связи с этим разработчики опубликовали новое видео.

Геймеры предположили, что команда намекает на выход обновлённой версии игры. Проект может получить название World of Warcraft Classic.

На видео разработчики показали множество вещей, которые присутствовали в первой версии игры. Среди них — персонажи и локации. Пока нет информации, будут ли разработчики выпускать World of Warcraft Classic.