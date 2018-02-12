Создатели культовой World of Warcraft намекают на выход обновлённой версии игры
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В честь тринадцатилетия многопользовательского проекта разработчики опубликовали новое видео.
На официальной странице в "Твиттере" компания Blizzard отметила тринадцатилетие игры World of Warcraft. В связи с этим разработчики опубликовали новое видео.
13 years ago today, World of Warcraft launched in Europe!— World of Warcraft (@Warcraft) February 11, 2018
➡️When did you create your first character? #WoW13thAnniversary pic.twitter.com/TC7l51cwvr
Геймеры предположили, что команда намекает на выход обновлённой версии игры. Проект может получить название World of Warcraft Classic.
На видео разработчики показали множество вещей, которые присутствовали в первой версии игры. Среди них — персонажи и локации. Пока нет информации, будут ли разработчики выпускать World of Warcraft Classic.