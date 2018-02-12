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Опубликовано 12 февраля 2018, 14:30

Microsoft продала около 35 миллионов консолей Xbox One

Фото: &copy;&nbsp;Public Domain Pictures

Фото: © Public Domain Pictures

Этот показатель в два раза меньше, чем у компании Sony с её консолью PlayStation 4.

Согласно информации аналитика Дэниела Ахмада, число проданных консолей Xbox One по всему миру приближается к 35 миллионам. Эти данные были зарегистрированы аналитической компанией NPD, однако Microsoft информацию не публикует с 2014 года.

При этом аналитики уверены, что Xbox One X в настоящий момент в США продаётся намного лучше, чем PlayStation 4 Pro. Тираж Nintendo Switch при этом составляет 14,86 миллиона консолей.

Для сравнения, общие продажи PlayStation 4 на конец 2017 года составили 73,6 миллиона устройств.

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Сергей Сурепин
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