Microsoft продала около 35 миллионов консолей Xbox One

Этот показатель в два раза меньше, чем у компании Sony с её консолью PlayStation 4.

Согласно информации аналитика Дэниела Ахмада, число проданных консолей Xbox One по всему миру приближается к 35 миллионам. Эти данные были зарегистрированы аналитической компанией NPD, однако Microsoft информацию не публикует с 2014 года.

При этом аналитики уверены, что Xbox One X в настоящий момент в США продаётся намного лучше, чем PlayStation 4 Pro. Тираж Nintendo Switch при этом составляет 14,86 миллиона консолей.