Лев, Панда и Ко. Как Minecraft породила педофила, по которому скучают в YouTube

Видеоблогер и профессиональный игрок в Minecraft Маркус Уилтон, в Сети более известный под ником LionMaker, вновь дал о себе знать. Прошёл год с тех пор, как он пропал с радаров после обвинений в распространении фотографий с обнажёнными подростками.

До исчезновения Уилтона на его канал в YouTube, посвящённый прохождению компьютерной игры Minecraft, были подписаны около 500 тысяч человек, а число просмотров его видеозаписей измерялось в миллионах. При этом в игровых чатах ходили слухи о его неравнодушном отношении к своим юным поклонникам.

Слева — иконка профиля LionMaker, справа — его аватар в игре Minecraft.

В декабре 2015 года Уилтон через "Твиттер" признался в том, что имел сексуальные отношения с 14-летней британской блогершей, известной под ником Панда Пейдж. Твиты были удалены через несколько часов после публикации, и Уилтон заявил, что его аккаунт был взломан.

После этого LionMaker опубликовал на своём канале несколько мрачных видео, в которых сулил судебные иски всем, кто попытается вновь обвинить его в домогательствах к подросткам. Однако вскоре его активность сошла на нет. Он удалил все ролики с угрозами со своего канала, и прекратил обновлять "твиттер" и "инстаграм".

Маркус Уилтон. Скриншот видео Colossal Is Crazy

Два месяца назад британский видеоблогер Colossal выложил в "Твиттер" скриншот электронного письма Уилтона, в котором он признаётся в половых связях с несовершеннолетней Пейдж (сейчас ей 18 лет). Позже ещё два подростка обвинили Уилтона в домогательствах.

Последние несколько месяцев Уилтон провёл в психиатрической больнице под Антверпеном. В ноябре 2017 года на его канале снова начали появляться видео. Администратором аккаунта стал 23-летний друг Уилтона, известный под ником THExSERGEANT.

LionMaker восстанавливается после тяжёлого периода. Он вернётся здоровым и сильным THExSERGEANT

Издателем Minecraft является компания Microsoft, но топ-игроки привлекают огромную аудиторию своих фанатов на YouTube, принадлежащий компании Google. По данным SeusCraft, три самых популярных Minecraft-блогера имеют по 10 млн подписчиков каждый.

Любители Minecraft не ограничиваются общением в Сети. Массовые мероприятия, посвящённые игре, проходят по всему миру. MineCon — самая масштабная встреча "майнкрафтовцев" — в прошлом году привлекла более 12 тысяч участников.

Фото © Flickr/iancole

По состоянию на 2017 год в мире насчитывается 55 миллионов активных игроков в Minecraft. Средний возраст — от 28 до 29 лет, но несовершеннолетние пользователи составляют значительную часть этой разношёрстной аудитории.

По словам Уилтона, он приобрёл знакомых среди участников сообщества Minecraft благодаря Дане Инигез. Вместе со своим мужем Мануэлем она создала благотворительный сервер для оказания помощи фонду поддержки больных нейрофиброматозом.

Мы связались с самыми популярными игроками, у которых миллионы подписчиков на YouTube. Мы не были знакомы ни с одним из них. Но все они поддержали нашу идею благотворительного сервера Дана Инигез

Именно в этот период Уилтон сошёлся с Пандой Пейдж. По словам Инигез, 14-летняя подписчица блогера признавалась ей в романтических чувствах к своему кумиру.

Саша Стил (ник — Queen Camelot X) играет в Minecraft со своей дочерью и другими детьми и ведёт видеоблог для нескольких тысяч подписчиков. В декабре 2014 года один из участников её игровой команды рассказал ей, что LionMaker неоднократно просил прислать ему их обнажённые фотографии.

14-летний мальчик покинул нашу команду из-за страха перед Уилтоном. Он не мог спать по ночам, потому что у него начались проблемы с туалетом Queen Camelot X

Четверо игроков, одному из которых на тот момент было 15 лет, вспоминают, как во время разговора с Уилтоном по скайпу тот начал "ласкать себя" и это продолжалось несколько минут. "Я был пьян, а они смеялись надо мной. Я просто дурачился", — парирует LionMaker.

12 июня 2015 года Уилтон попросил двух несовершеннолетних подписчиков прислать ему свои обнажённые фото. По словам 16-летнего Стивена Чинкса, просьба сопровождалась вознаграждением в размере 500 долларов. Уилтон заявил, что перечислил эти деньги за выполнение некой работы в сфере графического дизайна.

У меня были хорошие, нормальные, здоровые отношения с этим мальчиком LionMaker

В ту же ночь 12-летняя Шантель Вайзман, проживающая со своей семьёй в Бельгии, поделилась с мамой радостным известием: её любимый блогер написал ей в личку. "Здравствуйте, сначала вам придётся поговорить со мной", — ответила Сьюзи, мать девочки. Чтобы убедиться в том, что её дочери пишет сам LionMaker, она спросила его о фан-арте, который Шантель отправила ему ранее. "Кажется, это был лев", — ответил Уилтон. И тут же написал девочке в "Твиттере": "Ты всегда притворяешься своей матерью?". "Это был не самый умный поступок", — считает Сьюзи.

Фото © Flickr/iancole

Просьба прислать фото в стиле ню не заставила себя долго ждать (позже Уилтон заявил, что его "твиттер" взломали). Сьюзи обратилась в полицию, но из-за того, что Уилтон на тот момент проживал в Швеции, её заявление должно было пройти через несколько инстанций, в том числе за рубежом.

Тогда мать Шантель написала о случившемся в "Твиттере". Большинство подписчиков LionMaker встали на его защиту, назвав опубликованную информацию клеветой. Но сообщение Сьюзи привлекло внимание Даны Инигез, которая предложила семье Вайзман свою помощь, поделившись имеющимися у неё сведениями об Уилтоне.

Сьюзи разослала письма об инциденте организаторам крупных Minecraft-ивентов. "Меня пригласили на MineCon. Уилтон тоже там был, но с ним никто не общался", — рассказывает Инигез. "Всё было чудесно. Я встретился со многими фанатами и видеоблогерами", — уверяет LionMaker. В тот день он разразился гневной тирадой в "Твиттере" по поводу его "травли". Позже эти сообщения были удалены.

Через пять дней после MineCon Уилтон опубликовал видеоролик о том, что канал Панды Пейдж набрал 20 тысяч подписчиков. Блогер поддерживал связь со своей поклонницей в течение 2014 и 2015 годов. Уилтон даже купил ей MacBook Pro за две тысячи евро. В 2017 году он планировал встретиться с девушкой, которая должна была отметить свой 18-й день рождения. Однако в какой-то момент Панда предостерегла Уилтона от дальнейших попыток связаться с ней, пригрозив звонком в полицию.

Тем временем Сьюзи Вайзман, отчаявшись найти понимание в правоохранительных органах и у ведущих игроков в Minecraft, решила обратиться за помощью к популярному блогеру Дэниелу Киму, известному под ником Keemstar. Его канал DramaAlert посвящён "скандалам-интригам-расследованиям" в мире видеоблогеров. Keemstar откликнулся на просьбу матери Шантель и опубликовал на своём канале видео под названием "LionMaker просит юных игроков в Minecraft скидывать ему голые фото", которое посмотрели более 600 тысяч раз.

Скриншот видео DramaAlert

Между Кимом и Уилтоном началась "война твитов". В какой-то момент у LionMaker сдали нервы: он выложил фото Панды Пейдж и заявил, что покончит жизнь самоубийством, напившись отбеливателя. Затем он выложил снимок запястья с надрезами. Но на фото была не его рука: кадр был найден Уилтоном на просторах Сети.

Позже стало известно, что Уилтон уже встречался с Пандой Пейдж. В январе 2015-го девушка вместе со своей подругой приехала в Лондон, а затем отправилась на поезде в Бельгию повидаться с кумиром. По словам Уилтона, на тот момент Панде было 16 лет, то есть она достигла возраста сексуального согласия, закреплённого в правовом поле Великобритании и Бельгии. Как бы то ни было, наутро после тёплой встречи из квартиры Уилтона Панду забирала полиция.

В декабре 2016-го Уилтона арестовали. Бельгийские власти обвинили его в растлении малолетних, а также хранении и распространение детской порнографии. LionMaker провёл за решёткой 10 месяцев. Он вышел на свободу в сентябре 2017 года.

Меня признали опасным для общества LionMaker

По словам Уилтона, он всё ещё под подозрением, хотя новых обвинений ему пока не предъявили. Выйдя на свободу, он оказался в психиатрической больнице. Врачи поставили тревожный диагноз: пограничное расстройство личности на фоне злоупотребления психоактивными веществами.