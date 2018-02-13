Они отметили, что эффективно очищать воздух в помещении и разные поверхности от вредных бактерий без вреда для человека могут ультрафиолетовые лампы с длиной волны около 220 нм.

Отмечается, что такая лампа способна эффективно очищать воздух в помещении, а также разные поверхности от вредных бактерий. Раньше для этого использовали ультрафиолет с длиной волны около 250 нм. Лучи помогали обеззараживать помещения, но были вредны для человека. Поэтому специалисты предложили ультрафиолет с меньшей длиной волны — около 220 нм. Такие лучи не могут проникнуть даже в верхние слои человеческой кожи, при этом безопасны для тканей глаза.