Учёные изобрели способ, помогающий уничтожить вирус гриппа
Фото: ©РИА Новости/Александр Кондратюк
Они отметили, что эффективно очищать воздух в помещении и разные поверхности от вредных бактерий без вреда для человека могут ультрафиолетовые лампы с длиной волны около 220 нм.
Специалисты медицинского центра Колумбийского университета разработали интересную методику уничтожения вируса гриппа с помощью ультрафиолетовой лампы. При этом её свет не несёт опасности для человека, сообщает журнал Scientific Reports.
Отмечается, что такая лампа способна эффективно очищать воздух в помещении, а также разные поверхности от вредных бактерий. Раньше для этого использовали ультрафиолет с длиной волны около 250 нм. Лучи помогали обеззараживать помещения, но были вредны для человека. Поэтому специалисты предложили ультрафиолет с меньшей длиной волны — около 220 нм. Такие лучи не могут проникнуть даже в верхние слои человеческой кожи, при этом безопасны для тканей глаза.
В планах учёных — испытать новые лампы в различных условиях. Если технология окажется эффективной, не исключено, что они появятся в широкой продаже.