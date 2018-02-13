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Опубликовано 13 февраля 2018, 10:57

В Госдуму внесли законопроект о блокировке пиратских приложений

Фото: &copy;РИА Новости/Наталья Селивёрстова

Фото: ©РИА Новости/Наталья Селивёрстова

По мнению авторов проекта, такое нововведение позволит правообладателям более эффективно реализовывать своё право на ограничение распространения в Сети объектов авторских прав.

Депутаты от трёх думских фракций — Марина Мукабенова ("Единая Россия"), Александр Ющенко (КПРФ) и Олег Николаев ("Справедливая Россия") — предложили упростить блокировку приложений, которые нарушают закон об авторских правах и распространяют пиратский контент.

О соответствующих поправках в закон "Об информации, информационных технологиях и защите информации" говорится в пояснительной записке к документу, размещённой в базе данных нижней палаты парламента.

— Принятие законопроекта устранит выявленную правовую неопределённость и позволит правообладателям более эффективно реализовывать своё право на ограничение распространения в сети Интернет объектов авторских и (или) смежных прав, которые распространяются без соответствующего разрешения правообладателя, — говорится в пояснительной записке.

Стоит отметить, что в случае принятия поправок в законе появятся понятия "владелец программного приложения" и программное приложение", а правообладатели получат возможность добиваться блокировки программ с нелицензионным контентом.

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Екатерина Михайлова
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