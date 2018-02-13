В Госдуму внесли законопроект о блокировке пиратских приложений

По мнению авторов проекта, такое нововведение позволит правообладателям более эффективно реализовывать своё право на ограничение распространения в Сети объектов авторских прав.

Депутаты от трёх думских фракций — Марина Мукабенова ("Единая Россия"), Александр Ющенко (КПРФ) и Олег Николаев ("Справедливая Россия") — предложили упростить блокировку приложений, которые нарушают закон об авторских правах и распространяют пиратский контент.

О соответствующих поправках в закон "Об информации, информационных технологиях и защите информации" говорится в пояснительной записке к документу, размещённой в базе данных нижней палаты парламента.

— Принятие законопроекта устранит выявленную правовую неопределённость и позволит правообладателям более эффективно реализовывать своё право на ограничение распространения в сети Интернет объектов авторских и (или) смежных прав, которые распространяются без соответствующего разрешения правообладателя, — говорится в пояснительной записке.