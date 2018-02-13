В Казахстане геймер совершил тройное убийство из-за игры Dota 2

Мужчина хотел ограбить своего приятеля, с которым играл в Интернете. Ему был необходим более мощный компьютер.

Мужчина хотел ограбить своего знакомого, с которым вместе играл. Ему были необходимы комплектующие для компьютера, чтобы улучшить его.

Предполагаемый преступник следил за домом знакомого, ожидая, когда тот уйдёт, после чего вошёл в жильё и встретил его мать. Мужчина избил женщину до смерти кастетом. Затем в дом вернулся его приятель, которого злоумышленник убил ножом, а после этого задушил его 13-летнего ребёнка.