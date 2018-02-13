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Опубликовано 13 февраля 2018, 15:52

В Казахстане геймер совершил тройное убийство из-за игры Dota 2

Фото: &copy;&nbsp;flickr.com/Maarten Van Damme

Фото: © flickr.com/Maarten Van Damme

Мужчина хотел ограбить своего приятеля, с которым играл в Интернете. Ему был необходим более мощный компьютер.

Полиция Казахстана расследует тройное убийство в Чимкенте. Согласно предварительной информации, виновный — геймер, который напал на человека из-за игры Dota 2.

Мужчина хотел ограбить своего знакомого, с которым вместе играл. Ему были необходимы комплектующие для компьютера, чтобы улучшить его.

Предполагаемый преступник следил за домом знакомого, ожидая, когда тот уйдёт, после чего вошёл в жильё и встретил его мать. Мужчина избил женщину до смерти кастетом. Затем в дом вернулся его приятель, которого злоумышленник убил ножом, а после этого задушил его 13-летнего ребёнка.

По факту инцидента полиция возбудила уголовное дело.

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Сергей Сурепин
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