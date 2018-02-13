Более 20 школьников погибли в ДТП в Нигерии
По меньшей мере 22 школьника стали жертвами крупного ДТП в нигерийском штате Кано. Как сообщает нигерийская газета Daily Post, экскурсионный автобус с детьми столкнулся с грузовиком.
22 students going on excursion crushed to death in Kano https://t.co/tgEv41Sfyp pic.twitter.com/eLE7OpYE8e— Daily Post Nigeria (@DailyPostNGR) 13 февраля 2018 г.
По словам представителя службы дорожного движения штата Кабира Ибрахим-Даура, жертвами автокатастрофы стали 12 мальчиков и 10 девочек. Ещё трое учеников получили травмы.
По данным издания, школьники направлялись на экскурсию на местную радиостанцию. По предварительной информации столкновение произошло, так как и грузовик, и автобус пытались объехать выбоину на дороге.
На месте работают сотрудники экстренных служб. Полиция расследует обстоятельства трагедии.