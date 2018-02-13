Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 13 февраля 2018, 22:29

Более 20 школьников погибли в ДТП в Нигерии

По меньшей мере 22 школьника стали жертвами крупного ДТП в нигерийском штате Кано. Как сообщает нигерийская газета Daily Post, экскурсионный автобус с детьми столкнулся с грузовиком.

По словам представителя службы дорожного движения штата Кабира Ибрахим-Даура, жертвами автокатастрофы стали 12 мальчиков и 10 девочек. Ещё трое учеников получили травмы.

По данным издания, школьники направлялись на экскурсию на местную радиостанцию. По предварительной информации столкновение произошло, так как и грузовик, и автобус пытались объехать выбоину на дороге.

На месте работают сотрудники экстренных служб. Полиция расследует обстоятельства трагедии.

BannerImage
Юнона Александрова
  • Новости
  • Нигерия
  • В мире
  • Дети
  • ДТП
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar