Госдума подготовила поправки к законопроекту о защите сообщивших о коррупции

Информатору гарантируется конфиденциальность, а также его невозможно будет уволить по желанию работодателя или понизить в должности в течение двух лет.

Госдума РФ на ближайшем чтении рассмотрит поправки Комитета по безопасности и противодействию коррупции к законопроекту о защите сотрудников государственных и коммерческих организаций, которые проинформировали руководство или специальные органы о факте коррупции на предприятии или в ведомстве. Об этом сообщает газета "Известия".

Согласно изменениям, информатора могут уволить только по его собственному желанию или же по решению специально собранной комиссии. Отмечается, что это решение можно будет обжаловать. Кроме того, сообщившего о факте коррупции нельзя будет понизить в должности в течение двух последующих лет.