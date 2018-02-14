Госдума подготовила поправки к законопроекту о защите сообщивших о коррупции
Заседание депутатов в Государственной думе РФ. Фото: © РИА Новости
Информатору гарантируется конфиденциальность, а также его невозможно будет уволить по желанию работодателя или понизить в должности в течение двух лет.
Госдума РФ на ближайшем чтении рассмотрит поправки Комитета по безопасности и противодействию коррупции к законопроекту о защите сотрудников государственных и коммерческих организаций, которые проинформировали руководство или специальные органы о факте коррупции на предприятии или в ведомстве. Об этом сообщает газета "Известия".
Согласно изменениям, информатора могут уволить только по его собственному желанию или же по решению специально собранной комиссии. Отмечается, что это решение можно будет обжаловать. Кроме того, сообщившего о факте коррупции нельзя будет понизить в должности в течение двух последующих лет.
Также информатору предоставляется соблюдение конфиденциальности. Согласно мнению экспертов, законопроект, принятый нижней палатой российского парламента в первом чтении, должен поспособствовать снижению коррупции.