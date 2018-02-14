Шотландец заказал на Amazon зубную щётку, но получил её уже использованной
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Внутри не запечатанной коробки был предмет гигиены, покрытый слюной и пеной от пасты.
Житель Шотландии Гэвин Робертсон заказал в интернет-магазине Amazon электрическую зубную щётку Oral-B за 30 фунтов стерлингов (около 2,5 тысяч рублей), но в итоге ему прислали её влажной от недавнего использования. Об этом сообщает The Sun.
По словам 36-летнего мужчины, коробка товара была не запечатанная, а находящаяся внутри зубная щётка оказалось покрыта слюной и пеной от зубной пасты. Кроме того, прибор был ещё влажным от недавнего использования.
— Разве это действительно так сложно — запечатывать щётку, чтобы потребители были уверены в том, что кто-то еще не использовал её для чистки между пальцами ног? — вопрошал негодующий Робертсон.
В ответ на претензии шотландца представитель компании Oral-B заверил, что они реализуют только новые зубные щетки. Но производитель в курсе практики перепродаж уже использованных устройств. В свою очередь в Amazon отметили, что проведут внутреннее расследование.