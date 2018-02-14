Шотландец заказал на Amazon зубную щётку, но получил её уже использованной

Внутри не запечатанной коробки был предмет гигиены, покрытый слюной и пеной от пасты.

Житель Шотландии Гэвин Робертсон заказал в интернет-магазине Amazon электрическую зубную щётку Oral-B за 30 фунтов стерлингов (около 2,5 тысяч рублей), но в итоге ему прислали её влажной от недавнего использования. Об этом сообщает The Sun.

По словам 36-летнего мужчины, коробка товара была не запечатанная, а находящаяся внутри зубная щётка оказалось покрыта слюной и пеной от зубной пасты. Кроме того, прибор был ещё влажным от недавнего использования.

— Разве это действительно так сложно — запечатывать щётку, чтобы потребители были уверены в том, что кто-то еще не использовал её для чистки между пальцами ног? — вопрошал негодующий Робертсон.