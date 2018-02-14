Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 14 февраля 2018, 07:57

Шотландец заказал на Amazon зубную щётку, но получил её уже использованной

Фото: &copy; Flickr/George Redgrave

Фото: © Flickr/George Redgrave

Внутри не запечатанной коробки был предмет гигиены, покрытый слюной и пеной от пасты.

Житель Шотландии Гэвин Робертсон заказал в интернет-магазине Amazon электрическую зубную щётку Oral-B за 30 фунтов стерлингов (около 2,5 тысяч рублей), но в итоге ему прислали её влажной от недавнего использования. Об этом сообщает The Sun.

По словам 36-летнего мужчины, коробка товара была не запечатанная, а находящаяся внутри зубная щётка оказалось покрыта слюной и пеной от зубной пасты. Кроме того, прибор был ещё влажным от недавнего использования.

— Разве это действительно так сложно — запечатывать щётку, чтобы потребители были уверены в том, что кто-то еще не использовал её для чистки между пальцами ног? — вопрошал негодующий Робертсон.

В ответ на претензии шотландца представитель компании Oral-B заверил, что они реализуют только новые зубные щетки. Но производитель в курсе практики перепродаж уже использованных устройств. В свою очередь в Amazon отметили, что проведут внутреннее расследование.

BannerImage
Андрей Довлатов
  • Новости
  • Шотландия
  • amazon
  • В мире
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar