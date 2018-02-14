Геймеры обнаружили скрытую шутку от авторов культовой видеоигры спустя 14 лет

Находкой стала "пасхалка" в игре The Bard’s Tale. Впервые в продаже диски появились в 2004 году.

Пользователь "Твиттера" под псевдонимом alejansolo поделился находкой скрытой шутки в игре The Bard’s Tale. Она вышла в 2004 году.

Оказалось, что 14 лет назад дизайнеры оставили на коробке тайное послание для геймеров. На диске оказалась надпись: "Для реально пугающей картины… Переверни диск". Как и у всех дисков, его оборотная поверхность отражает изображение.

This PS2 game just flat out gave me the most devastating burn. pic.twitter.com/exyaOXRzDL — A$AP BLOCK ME (@alejansolo) February 9, 2018

От этой игры на PS2 я вспыхнул.

Геймеры оценили юмор разработчиков. Также они заметили, что эта игра полюбилась многим благодаря оригинальному юмору разработчиков.

The Bard's Tale is still a great game , even better now I know the disc is sort of an ass. Can't believe I have owned this game since release and never noticed that. Only 14 years. — Mojo JoJo (@Uber4Chocobos) February 10, 2018