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Регион
Опубликовано 14 февраля 2018, 08:22

Геймеры обнаружили скрытую шутку от авторов культовой видеоигры спустя 14 лет

Скриншот видео:&nbsp;youtube.com/IGN

Скриншот видео: youtube.com/IGN

Находкой стала "пасхалка" в игре The Bard’s Tale. Впервые в продаже диски появились в 2004 году.

Пользователь "Твиттера" под псевдонимом alejansolo поделился находкой скрытой шутки в игре The Bard’s Tale. Она вышла в 2004 году.

Оказалось, что 14 лет назад дизайнеры оставили на коробке тайное послание для геймеров. На диске оказалась надпись: "Для реально пугающей картины… Переверни диск". Как и у всех дисков, его оборотная поверхность отражает изображение.

От этой игры на PS2 я вспыхнул.

Геймеры оценили юмор разработчиков. Также они заметили, что эта игра полюбилась многим благодаря оригинальному юмору разработчиков.

Это всё ещё отличная игра. Не могу поверить, что у меня был этот диск с момента её выхода и я не заметил скрытой шутки. Всего-то 14 лет.

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Сергей Сурепин
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