Обучение искусственного интеллекта ускорили в десять раз

Найден способ ускорить процесс обучения искусственного интеллекта в 10 раз. Разработка, принадлежащая лаборатории Google DeepMind, получила название IMPALA. Описание работы появилось на сайте ArXiv.org.

Отмечается, что большинство современных алгоритмов искусственного интеллекта, как правило, учится выполнять конкретную задачу, и, попадая в новые условия, он не может применить ранее полученные навыки.

Алгоритм IMPALA использует для обучения сеть из нескольких агентов, исследующих среду и посылающих информацию сразу в два центра (двум "ученикам"), которые после этого анализируют информацию и обмениваются данными между собой.