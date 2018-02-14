Обучение искусственного интеллекта ускорили в десять раз
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Найден способ ускорить процесс обучения искусственного интеллекта в 10 раз. Разработка, принадлежащая лаборатории Google DeepMind, получила название IMPALA. Описание работы появилось на сайте ArXiv.org.
Отмечается, что большинство современных алгоритмов искусственного интеллекта, как правило, учится выполнять конкретную задачу, и, попадая в новые условия, он не может применить ранее полученные навыки.
Алгоритм IMPALA использует для обучения сеть из нескольких агентов, исследующих среду и посылающих информацию сразу в два центра (двум "ученикам"), которые после этого анализируют информацию и обмениваются данными между собой.
Тестирование алгоритма на играх показало, что система проходила задачи в 10 раз эффективнее и в конце игры имела в два раза больше очков. В будущем разработку планируется использовать и в робототехнике.