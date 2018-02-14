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Опубликовано 14 февраля 2018, 10:54

Вооружённый геймер вломился в дом к стримерам. Его застрелила полиция

Фото: &copy; Pixabay

Фото: © Pixabay

Инцидент произошёл 26 января в США со звёздами YouTube Гевином Фри и Меган Тёрни.

Стримеры и звёзды YouTube Меган Тёрни и Гевин Фри вынуждены были прятаться в своём шкафу и вызвать полицию после того, как вооружённый пистолетом фанат вломился в их дом и совершил как минимум один выстрел.

Этот инцидент произошёл 26 января в Остине. Стримеры проснулись от звуков бьющегося стекла и выстрела. Сначала геймер обыскал их дом, а после вернулся к машине, где его застрелила полиция. Всё это время стримеры прятались в шкафу.

Погибший фанат проживал в Нью-Мексико. Он преодолел 11-часовой путь, чтобы навредить стримерам. Полиция опознала преступника. Им оказался Кристофер Джайлс. В описании к делу сказано, что мужчина был одинок и встревожен.

Сейчас этим делом занимаются детективы. Согласно их информации, Джайлс был заядлым геймером.

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Сергей Сурепин
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