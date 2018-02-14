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Опубликовано 14 февраля 2018, 10:43

Новая часть Diablo уже в разработке

Фото &copy; Blizzard Entertainment

Фото © Blizzard Entertainment

В Сети появилась информация о том, что студия Blizzard занята новым проектом. Им станет следующая часть Diablo.

Согласно перечню вакансий, объявленных компанией Blizzard, студия работает над новой частью Diablo. Сейчас одни фанаты предполагают, что Diablo 3 получит новое дополнение, другие — что нас ждёт четвёртая часть игры.

Сейчас студия ищет разработчиков с опытом работы над крупными проектами. Также соискатель должен быть знаком со вселенной Diablo.

Предполагается, что новый анонс команда сделает летом в рамках выставки E3.

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Сергей Сурепин
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