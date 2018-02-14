Новая часть Diablo уже в разработке

В Сети появилась информация о том, что студия Blizzard занята новым проектом. Им станет следующая часть Diablo.

Согласно перечню вакансий, объявленных компанией Blizzard, студия работает над новой частью Diablo. Сейчас одни фанаты предполагают, что Diablo 3 получит новое дополнение, другие — что нас ждёт четвёртая часть игры.

Сейчас студия ищет разработчиков с опытом работы над крупными проектами. Также соискатель должен быть знаком со вселенной Diablo.