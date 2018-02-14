В Японии сняли ограничения на призовые фонды в киберспорте

Ранее в Японии создали организацию Japan Esports Union. Она будет заниматься работой с геймерами в Стране восходящего солнца.

Вместе с этим в Японии сняли ограничение на призовые фонды киберспортивных турниров. До этого призовые не могли превышать 900 долларов. Этот запрет существовал для борьбы с организованной преступностью в сегменте азартных игр.