В Японии сняли ограничения на призовые фонды в киберспорте
Фото: © flickr / Denis Dervisevic
Победители турнира Game Party Japan 2018 получили первые профессиональные лицензии киберспортсменов.
Чемпионы Game Party Japan 2018 теперь являются обладателями первых профессиональных киберспортивных лицензий. Награды получили участники дисциплин по Call of Duty: WWII, Street Fighter V, Tekken 7, Puzzle & Dragons и Monster Strike.
Ранее в Японии создали организацию Japan Esports Union. Она будет заниматься работой с геймерами в Стране восходящего солнца.
Вместе с этим в Японии сняли ограничение на призовые фонды киберспортивных турниров. До этого призовые не могли превышать 900 долларов. Этот запрет существовал для борьбы с организованной преступностью в сегменте азартных игр.