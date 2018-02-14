Госдума с поправками приняла закон о притравке собак

Проект был отправлен на доработку в связи с тем, что закон был отклонён Советом Федерации.

Притравка охотничьих собак будет разрешена только в охотничьих угодьях и способами, не допускающими жестокое обращение с животными. Об этом свидетельствует закон, принятый Госдумой в третьем чтении.

Согласно документу, дрессировка собак на животных, находящихся вне воли, возможна только через заграждение. Из закона удалены нормы, которые регламентировали тренировку ловчих птиц.

Данный проект, внесённый группой депутатов во главе с Вячеславом Володиным, был принят Госдумой 21 декабря, но 26 декабря возвращён на доработку Совфедом. Сенаторы сочли, что полный запрет на притравку навредит охотничьей отрасли. После этого была создана комиссия для преодоления разногласий по документу.