Путин завтра проведёт встречу с королём Иордании

Президент РФ Владимир Путин завтра, 15 февраля, проведёт встречу с королём Иордании Абдаллой II. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— У президента Путина завтра состоятся переговоры с королём Абдаллой, — сказал он.

Встреча пройдёт с глазу на глаз, а также в узком составе. Затем переговоры продолжатся в формате рабочего завтрака.