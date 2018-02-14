Путин завтра проведёт встречу с королём Иордании
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Президент РФ Владимир Путин завтра, 15 февраля, проведёт встречу с королём Иордании Абдаллой II. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
— У президента Путина завтра состоятся переговоры с королём Абдаллой, — сказал он.
Встреча пройдёт с глазу на глаз, а также в узком составе. Затем переговоры продолжатся в формате рабочего завтрака.
Ранее король Иордании сообщал, что главной темой встречи в Москве станет стабилизация обстановки на юге Сирии.