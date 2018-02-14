Будущие медалисты. Роботы провели свою "Олимпиаду" рядом с Пхёнчханом — видео

Пока на Олимпиаде одно за другим переносятся соревнования по горнолыжному спорту, энтузиасты выпустили на соседние склоны роботов.

В первых в истории соревнованиях The Ski Robot Challenge приняли участие восемь команд, представляющих исследовательские университеты и коммерческие компании, сообщает The Korea Herald.

Задачей было разработать горнолыжника-гуманоида, который бы самостоятельно преодолевал препятствия на склоне. Как рассказывают разработчики, для имитации движений человека используется более 20 моторов, искусственный интеллект научили различать красное и синее, чтобы он мог преодолеть трассу по правилам.

Некоторые участники, правда, вместо объезда ворот влетали в заборы или просто уезжали в неконтролируемом направлении.