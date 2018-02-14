Будущие медалисты. Роботы провели свою "Олимпиаду" рядом с Пхёнчханом — видео
Фото: YouTube/The Korea Herald
Пока на Олимпиаде одно за другим переносятся соревнования по горнолыжному спорту, энтузиасты выпустили на соседние склоны роботов.
В первых в истории соревнованиях The Ski Robot Challenge приняли участие восемь команд, представляющих исследовательские университеты и коммерческие компании, сообщает The Korea Herald.
Задачей было разработать горнолыжника-гуманоида, который бы самостоятельно преодолевал препятствия на склоне. Как рассказывают разработчики, для имитации движений человека используется более 20 моторов, искусственный интеллект научили различать красное и синее, чтобы он мог преодолеть трассу по правилам.
Некоторые участники, правда, вместо объезда ворот влетали в заборы или просто уезжали в неконтролируемом направлении.
Напомним, сегодня в Пхёнчхане на старт должны были выйти горнолжыницы-слаломистки, однако из-за шторма соревнования были перенесены на 16 февраля. Между тем российской сборной олимпийская трасса приносит только травмы: вчера в больницу попал наш лидер Павел Трихичев, а сегодня из-за падения на тренировке закончил Олимпиаду досрочно Александр Андриенко.
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