Шляпу сними! Модели Victoria's Secret снялись почти голыми
Модели Джорджия Фоулер и Виктория Ли приняли участие в фотосессии, посвящённой 20-летнему юбилею австралийской версии журнала Harper's Bazaar.
Целиком праздничную фотосессию можно будет увидеть в мартовском выпуске Harper's Bazaar. Ну а пока сексуальные снимки модели выложили на своих страницах в Instagram, и собрали тысячи лайков и сотни комплиментов.
Поздравляю @bazaaraustralia с днём рождения в праздничном костюме! Какое удовольствие быть частью такой знаковой фотосессии
instagram.com/georgiafowler
Так возбуждающе быть частью 20-го юбилейного выпуска @bazaaraustralia ! Спасибо @kelliehush и замечательной команде, которая сделала этот день очень интересным
instagram.com/victorialee
Напомним, что американская версия Harper’s Bazaar впервые увидела свет ещё в XIX веке, а в России журнал появился даже раньше, чем в упомянутой выше Австралии — в 1996 году.