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Опубликовано 15 февраля 2018, 07:36

Шляпу сними! Модели Victoria's Secret снялись почти голыми

Модели Джорджия Фоулер и Виктория Ли приняли участие в фотосессии, посвящённой 20-летнему юбилею австралийской версии журнала Harper's Bazaar.

Целиком праздничную фотосессию можно будет увидеть в мартовском выпуске Harper's Bazaar. Ну а пока сексуальные снимки модели выложили на своих страницах в Instagram, и собрали тысячи лайков и сотни комплиментов.

Поздравляю @bazaaraustralia с днём рождения в праздничном костюме! Какое удовольствие быть частью такой знаковой фотосессии

Джорджия Фоулер

instagram.com/georgiafowler

instagram.com/georgiafowler

Так возбуждающе быть частью 20-го юбилейного выпуска @bazaaraustralia ! Спасибо @kelliehush и замечательной команде, которая сделала этот день очень интересным

Виктория Ли

instagram.com/victorialee

instagram.com/victorialee

Напомним, что американская версия Harper’s Bazaar впервые увидела свет ещё в XIX веке, а в России журнал появился даже раньше, чем в упомянутой выше Австралии — в 1996 году.

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Татьяна Кондратьева
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